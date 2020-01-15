Fatih Terim: Ben tuzağa düşmem!

Fatih Terim'in maç sonu açıklamaları şu şekilde:

İstediğimiz oyun yavaş yavaş geliyor. Maç boyunca oyunun kontrolünü ve pas trafiğini sağlayan bizdik. Bu bizim için önemliydi. Deplasmanda oynayan bir takım görüntüsü vermedik. Son saniyeye kadar galibiyeti kovaladık. Tek sıkıntımız defans arasına sprint atacak arkadaşımız azdı. Jesse veya Henry olsa farklı olabilirdi. Her gün daha iyi olacak gibi gözüküyor.

Ben o tuzağa düşmem artık. Ceza yemek istemiyorum. 18'in içinde rakip forvetin ayağına basarsanız bu penaltı mıdır değil midir? Ben hiçbirinin kötü niyetli olduğuna inanmıyorum. Güzel kardeşim, VAR'a gidiyorsun, o zaman penaltıda da git! VAR'daki kardeşlerim de onu zorlasın. İkinci yarı hepimize hayırlı olsun ama ben zaten nasıl geçeceğini zaman zaman anlatıyorum.

Emre'ye çok sevindim. Burada ayağı kırılmıştı, golle geri döndü. İkinci yarı herkes için hayırlısı olsun.