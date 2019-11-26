Fatih Terim: Ben buradayım, gerekeni yaparım!

Öncelikle eksik oyuncuların çokluğundan dert yanan tecrübeli hoca, “Futbol hayatımızda bile çok az karşılaştığımız bir durum var. Listeye yazmadığımız oyuncular var, Emre Taşdemir, Jimmy, Ahmet ve Taylan gibi, artı Martin. Cezalı oyucularımız var, bir tanesi Nzonzi, diğeri de İspanya’daki maçta atılan Yunus. Sakat oyuncularımız çok fazla. Falcao zaten biliyorsunuz, Andone, Luyindama, Şener ve Babel. Biraz sürpriz oldu ama Babel de var şu an itibarıyla. Böyle baktığımızda B listesine ağırlık vereceğiz. Erencan’ı almıştım, Kaan’ı ve Emin’i almıştım. Belki bir tane daha alacağız” dedi.

‘Hepimiz tepki gösteriyoruz’

Belhanda ve Babel’in ıslıklanmasıyla ilgili sıkıntısını dile getiren Terim, şöyle devam etti: “Belhanda’nın yaptığı reaksiyonun adresi yanlış. Orada hemfikiriz, tasvip etmem mümkün değil. Ama ondan kısa bir süre önce çenesi kırılıp 2-3 ay içeride kalması gerekirken, 15. gün maç oynayan bir adamdan bahsediyoruz. Bazen empati de yapmak lazım. Kötü oynuyor, yanlış oynuyor ama yaptığı fedakârlıkları da unutmamak lazım. Küçük gruplar da olsa, taraftarımızın bunu anlayışla karşılamasını rica ediyorum. Muhakkak hepimiz kızıyoruz, üzülüyoruz, tepki gösteriyoruz ama işin en önemli kısmı taraftar...”

‘Babel’de fedakârlık istiyoruz’

“Babel milli maçtan dizi çok şiş vaziyette dönmüştü. Bir yandan dizini halletmeye çalışırken, sağlık heyetimizle bir de işin ruhunu tedavi etmeye çalıştık. Ben kendisiyle tek tek konuştum, sonra da maça çıktı. Babel’in bu kadar uzun süre oynayacağını da, ki nasıl oynadığı önemli değil, tahmin etmedim açıkçası. Bir fedakârlık yaptı. Bizim de bir fedakârlığa ihtiyacımız var. Ben bunu taraftarımızdan bekliyorum. Babel’in bir tedavisi var, ama ‘oynayamam’ demiş. Şu an 13 kişiyiz. Biz 13 kişiye Babel’i de katmıştık. Bakacağız bir şey olur mu, sanmıyorum ama gayret edeceğiz. Sonuçta 11 çıkacağız ama bakalım hangi 11 çıkacak?”

'O zaman bu gol çok değerli'

“Burada umduğumuzu bulamadığımız gibi, gol atamadık evet. O zaman yarınki (bugün) gol çok değerli olur. Buyursunlar inşallah oyuncularımız golü bulacaktır. Hiç olmazsa ikinci yarıya UEFA kulvarında devam ederiz. Galatasaray’ın şampiyonluğunu kazandığı bir UEFA yolu açılabilir.”

Yıldız transferlere gönderme!

“Benimde isimlerin çok iyi olduğundan şüphem yok. 2-3 ay önce ümit ederim ki cisimler de aynıdır diye söylemiştim. Biz bir yerde yanlış yapıyoruz toplum olarak. Beklentileri çok yükseğe çekerseniz, her küçük düşüşte dahi büyük bir hayal kırıklığı olabilir. Ama burası gerçeklerin yeri. İsim veriliyor, alın! İnternetten neyi okuyorsak, o uçuyordu, bu kaçıyordu, bunu şu da istemişti diye. Arena burası. Ben de itiraz etmiyorum ama birbirimizi hep beraber sonunda öyle bir noktaya getiriyoruz ki, buraya ulaşamadığımız, hatta yaklaşamadığımız dönemlerde normalden çok daha fazla hayal kırıklığı yaşıyoruz.”

'Berabere bitse üzülürdüm'

“Son maça bakıyorum, ki kolay değil seyretmek. Berabere bitseydi üzülürdüm ama mağlup olmuşuz. Oluyor böyle şeyler deyip soğukkanlılığımızı koruyarak buradan çıkacağız hep beraber. Benim taraftarım, camiam, hiçbiri merak etmesin. Ben buradayım. Allah’ın izniyle ne yapılması gerekiyorsa yaparım çıkmak için. Arkadaşlarımla, başkanımızla, yönetimimizle beraber elimizden geleni fazlasıyla yaparız.”

'Bunu yaptık yine yaparız'

“Bunları gördük, çıktık mı? Evet çıktık. Daha da anormal işler yaptık mı? Yaptık, yine yaparız. Niye yapmayalım. Benim burukluğum, suratıma vuran şey hakikaten üzüntü. Beklemediğimiz, hak etmediğimiz şeyler, bir de tabii diğer maçları seyredince, tam da bu pazartesine denk geliyor ya, belki ondandır. Her neyse... Niye hoca böyle, benim suratımdan onların etkilendiğinin farkındayım ama hiç merak etmesinler benim için. Kaybetsek de bir defa ben Galatasaraylıyım. Bu bir sevinç sebebi. Siz de merak etmeyin, buradayım.”