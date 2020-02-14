Fatih Terim Belhanda ile özel olarak görüşecek

Alanyaspor maçında vasat bir oyun ortaya koyan Younes Belhanda için, “Her şeyin farkındayım” diyen Fatih Terim, oyuncusuyla özel bir görüşme yapacak.

Tecrübeli hoca, kritik haftalar öncesi Belhanda’dan toparlanıp maçlara motive olmasını isteyecek.