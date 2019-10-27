Fatih Terim: Bazılarına son şansı verdik

Fatih Terim'in maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

"Sorumluluğu alıyorum"

Gerek bireysel gerek taktik anlayışı ve oyuncu tercihlerinin de farkındayız. Değiştirmeye de çalışacağız. Acaba bir eşiği geçersek de doğru yola girer miyiz diye de düşünüyorum. Maalesef bazı şeyler olmuyor. Küçük küçük de bunun mesajlarını veriyorum. Israrım bundan. Kimseye de ben varken bir kabahat bulmak istemiyorum. Sorumluluğu da alıyorum. Açıkçası Galatasaray gibi oynamamız için uğraşıyorum.

"Böyle oynamaya devam etmeyeceğiz"

İkinci yarı hiçbir şey yokken gol yedik. Ta geriden geliyorlar, gol yiyoruz. Galatasaray gibi mücadele etmemiz lazım. Bunu biliyoruz. Çarşamba-pazar da oynadığımız için bazı şeylere de engel olamıyoruz. Lig devam ediyor. Gerek Şampiyonlar Ligi'nde gerek Türkiye'de böyle oynamaya devam etmeyeceğiz. Edersek çok sıkıntılar olabilir.

"Bedel de öderim. Pes edecek de halimiz yok"

Düşünebiliyor musunuz, 'Şampiyonlar Ligi'nde kim çıkarsa çıksın' diyen bir Fatih Terim var. Bedel de öderim. Pes edecek de halimiz yok. Burada herkes için söylüyorum. Değişim olacaksa bunu herkes için söylüyorum. Böyle oynamaya tabii ki alışkın değiliz.

"Son şanslarını da verdik"

Bazılarına son şanslarını da verdik. Bizle beraber olmayacaklar mı? Ocak'a kadar olacaklar ama bundan sonra herkes oynayacak. Hem taktiğe hem bireysel oyuna uyanları alacağız.

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