Fatih Terim: Bazı arkadaşlarla vedalaşacağız

Fatih Terim'in maç sonu açıklamaları şu şekilde:

Pandemi sonrası bu sene başımıza gelmeyen kalmadı. İlk 2 maçta zaten bize gereği yapıldı, halledildi. Siz hiç gördünüz mü 6 saniye uygulayan birini? Hiç gördünüz mü adamı 6 ay sakatlayan ama üstüne düştü denilen bir şeyi? Hepsi bize denk geldi. Oyunu domine ettiğimizde başımıza neler geldi!

Galatasaray kan değişimi noktasındadır. Bazı arkadaşlarla vedalaşacağız. Bu mali ortamda, bu rakamları veremeyiz. Her şeye rağmen iyi bir takım kuracağız, kimse merak etmesin. Bazı isimler gidecek, gençler gelecek, fırsat transferleri olacak.

Galatasaraylılardan tek bir ricam, kim alınırsa alınsın 'Bir bildikleri vardır' derlerse, sevinirim





Arda Turan açıklaması...

Başkan ve yönetimimizle yaptığımız toplantıda onlarca oyuncu hakkında konuştuk. Arda da bunlardan birisi. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde neler olacak hep birlikte göreceğiz.



