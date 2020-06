Ligde üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla zirvenin sekiz puan uzağında kalan Galatasaray, yine de geleceğe umutla bakıyor. Son oynanan Başakşehir maçında ortaya koyduğu futbol, teknik direktör Fatih Terim’i sevindirdi. Şampiyonluk yolundaki rakiplerine karşı geriye düşmelerine rağmen pes etmediklerini söyleyen başarılı çalıştırıcı, soyunma odasında oyuncularını tebrik etti. Sakat ve cezalı tam yedi oyuncu olduğunu, üstelik maç içinde de Lemina gibi önemli bir oyuncuyu kaybettiklerini hatırlatan Terim “Kazanamadığımız için üzgünüm ama bu mücadeleyi, kazanma azmini gördüğüm için de çok mutluyum. Biz sonuna kadar pes etmeyeceğiz demiştik. Bu maçta da bunu herkese gösterdiniz” dedi.

Devler Ligi’nde olmalıyız

Aradaki sekiz puanlık farkın kalan beş haftada kapanabileceğini söyleyen Fatih Hoca “Geçen sezon 8 de kapanır 18 de dedik. Dediğimiz yaptık ve şampiyon olduk. Yine aynı şeyi söylüyorum. Yaptık, yine yaparız diyorum. Yeter ki, biz kalan maçlarımızın hepsini kazanalım. Bakın Sivas evinde Kayseri’ye yenildi. Trabzonspor iki haftada dört puan kaybetti. Ligde her an her şey değişebiliyor. Beş maçta 15 puan alırsak ben şampiyon olacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı. Şampiyonlar Ligi’nin önemine de değinen tecrübeli hoca “Galatasaray’ın hedefleri hiçbir zaman bitmez. Biz Devler Ligi’nde oynamaya alışık bir takımız. Birinci ya da ikinci olarak yine orada olmalıyız” diye konuştu.

Emin sınıfı geçti

Emin Bayram performansıyla göze girdi. 17 yaşındaki genç oyuncu Başakşehir maçında sahada kaldığı 37 dakikada yüzde seksen isabetli pas oranı yakalarken, altı ikili mücadele, dört hava topu kazanıp iki defa da başarılı top kesme istatistiği yakaladı. Fatih Terim genç oyuncuyu özel olarak tebrik etti.

Lemina yetişmiyor

Başakşehir ile oynanan maçın 53. dakikasında sakatlanıp oyundan çıkan Lemina’nın sağ üst adale grubunda zorlanma olduğu tespit edildi. Gabonlu orta saha oyuncusunun önümüzdeki hafta sonunda Trabzonspor ile oynanacak maça yetişmesinin zor olduğu ifade edildi.

Valencia iddiası

Takımda kiralık oynayan Andone’nin sakatlanıp sezonu kapatmasıyla Falcao’ya alternatif arayan Galatasaray için Meksika’dan bir iddia ortaya atıldı. Meksika basını sarı-kırmızılıların Tigres’te forma giyen ve sezon sonu serbest kalacak olan Enner Valancia ile temasa geçtiği belirtildi.