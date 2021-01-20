Fatih Terim: Bağış kampanyasından haberim yok!

Fatih Terim'in maç sonu, kampanya ile ilgili sözleri şu şekilde:

Bağış kampanyası mı? Kim başlattı? Bağış kampanyasından haberim yok. Nerede yapmış kampanyayı? İlk kez şu an duyuyorum. Haberim olmayan bir konuda yorum yapmayayım. 10 günümüz var. Umuyorum ki yapabileceğimizin en iyisini yapacağız. Liste de verdik, isimleri de saydık... Olmazsa da oturup ağlayacak değiliz. Olursa çok iyi olur, olmazsa da dünyanın sonu değil.







