Fatih Terim Badou Ndiaye'yi yine istiyor

Galatasaray, sezon başında Stoke City Kulübü’nden kiraladığı Badou Ndiaye için yeniden çıkarma yapılacak.

13 Şubat 2019, Çarşamba 08:40
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Fatih Terim Badou Ndiaye'yi yine istiyor

Galatasaray, sezon başında Stoke City Kulübü’nden kiraladığı Badou Ndiaye için yeniden çıkarma yapılacak. İngiltere ekibinin gelecek sezon için Premier Lig’e çıkma hayali suya düşmüş gözükürken teknik direktör Fatih Terim tecrübeli orta saha için şimdiden görüşülmesini istedi. Ndiaye’nin bir sene daha kiralanması hedefleniyor.

YILDIZLARA DİREKTİF

Galatasaray’da son dönemin formda isimleri Belhanda ve Feghouli ile teknik direktör Fatih Terim görüşme gerçekleştirdi. Özellikle Trabzonspor maçında hücum organizasyonlarını neredeyse kusursuz gerçekleştiren ikiliden Terim, Benfica maçında da aynı performansı istedi. (Türkiye Gazetesi)

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