Fatih Terim Babel'e sahip çıktı

Galatasaray’da Beşiktaş yenilgisi sonrası futbolcularını hedef alan Teknik Direktör Fatih Terim, eski takımına karşı oynayan ve maç boyu ıslıklanan Ryan Babel’e sahip çıktı.

29 Ekim 2019, Salı 08:45
- A +
Fatih Terim Babel'e sahip çıktı

Babel’in yetenekli bir oyuncu olduğunu anlatan Aslan’ın hocası, “Babel eski takımına karşı oynadı. Ben de onu onore etmek için çıkartmayı düşünmedim. Babel, Babel gibi olduğu zaman bize çok faydası olacak. Daha iyi oynayacak inşallah” ifadelerine yer verdi. Terim, taraftarların hedefinde olmasına karşın ilk 11’de yer verdiği Belhanda hakkında ise “Çenesi kırıldı. Biraz tatsızlık yaşandı. Bunların hepsi bir handikap onun için. Artık tek tek bakmaktansa potadaki herkese bakmayı doğru buluyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Star

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...