Fatih Terim artık kadroyu bozmayacak

Süper Lig'de bitime sayılı haftalar kala, Galatasaray'da ideal 11 arayışı devam ediyor. Teknik patron Fatih Terim, bundan sonraki 9 maçta da, cezalar ve hastalıklar haricinde belirleyeceği ilk 11'i bozmayı düşünmüyor. Özellikle Emre Kılınç ve Taylan'dan gelecek son Kovid testini bekleyen tecrübeli çalıştırıcı, Karagümrük sınavıyla birlikte yeni kadrosunu sahaya sürecek ve puan kaybedilse dahi bu kurgunun arkasında duracak. 9 maçta 27 puanlık zor bir hedef belirleyen Terim, ileri uçta ısrar edeceği Mostafa Mohamed'i yeniden kendine getirebilmek için görüşmeler yapacak. Mohamed'i kanatlardan Onyekuru ile Feghouli destekleyecek.

Beklerde de değişim var

Orta alanda Taylan ve Gedson Fernandes birlikte görev yapacak. Emre Kılınç ise sol içte forvet arkasına yakın bir pozisyonda hem oyun kurulumu ve takım savunmasına destek olacak hem de hızlı hücumlarda rakip savunmanın arkasına sarkmaya çalışacak. Terim'in ısrarla üzerinde durmaya başladığı savunma diziliminde de değişiklikler gündemde. Sol bekte formsuz Saracchi'nin yerine Emre Taşdemir forma giyecek. Sağ bekte de kart cezası biten Yedlin, tekrar 11'e dönecek. Stoperde de Marcao'nun partneri Donk olacak. Kalede ise Muslera ile yola devam edilecek.

Metin Karabaş