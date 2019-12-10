Ara transfer dönemi öncesi Galatasaray'da en çok merak edilen konulardan birisi, Arda Turan'ın yuvaya dönüp dönmeyeceği... Sarı-Kırmızılı formayı yeniden giyme konusunda çok istekli olan Arda, Terim'e yakın isimlerle temasa geçerek önemli bir adım atmıştı. Ancak alınan bilgilere göre bu transferin gerçekleşmesi çok zor. Çünkü sık sık "Artık futbolcuların geçmişine değil, geleceğine yatırım yapacağız" ifadesini kullanan Fatih Terim, Arda Turan'ı veto etti. Tecrübeli teknik adamın bu transfer için yönetime olumsuz görüş bildirdiği gelen bilgiler arasında.

Kaynak: Takvim