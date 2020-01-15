Galatasaray’da Arda Turan sayfası yeniden açılıyor. Cim-Bom’un kısa süre içerisinde bu transferi bitirmesi bekleniyor.

Başkan Mustafa Cengiz ve teknik direktör Fatih Terim’in farklı söylemleri sonrasında Arda’nın transferinin nasıl gerçekleşeceği merak konusu olmuştu. Ancak Terim, Arda Turan için son sözünü söyledi ve transferini istedi.

Medipol Başakşehir ile sözleşmesini fesheden tecrübeli futbolcuyu kadroda görmek isteyen tecrübeli çalıştırıcının bu konuda bastıracağı bildirildi.

Başkan Mustafa Cengiz’in, veto etmesine karşın teknik kadrodan gelecek talebe kesinlikle olumsuz yanıt vermeyeceği ve transferi onaylayacağı öğrenildi.

Paketten geçecek

Sarı-kırmızılıların Arda Turan konusunda stratejisi de belli oldu. Buna göre, Arda Turan konusunda oluşabilecek tepkiyi dikkate alan sarı-kırmızılılar, tecrübeli futbolcu konusunda tepkiyi aza indirmek için diğer transferleri bekliyor.

Aslan, Arda’yı diğer yapılacak transferlerle beraber açıklayıp böylece paketten geçirmeye çalışacak. Diğer taraftan Arda Turan’ın da bireysel çalışmalarını sürdürdüğü ve her gün 4-5 saat antrenman yaptığı öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun, Galatasaray’da oynamak için çok heyacanlı olduğu belirtildi. (Skorer)