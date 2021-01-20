Fatih Terim'in maç öncesi yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Zorunlu değişiklikler bizi sıkıntıya sokuyor. Muslera için yeniden hayırlı olsun. Arda da soyunma odasında kaptanlık bandını çıkarıp ona verdi. Jest yaptı. Şimdilik başlarken Babel'i öne koydum. İlerleyen dakikalarda başka bir formül üretebiliriz.

Şöyle bir ufak hatırlatsam en hafif sakatlığı Babel'de yaşadık. Kilo verdi. Andone 2 defa dizinden bağlarını kopardı. Emre Akbaba 2 defa ayağını kırdı, Muslera ayağını kırdı. Onyekuru sıtmaya yakalandı, sonra Monaco'ya gitti, orada da oynamadı. Nagatomo'nun ciğeri söndü. Ben ciğer sönmesi diye bir şey duymadım. Falcao sakatlıkalrdan dolayı neredeyse 30 maç oynamadı. Belhanda'nın çenesi kırıldı. Omar'ın hayatını Allah bağışladı. Bunlara alıştık da diyemiyoruz ama şükrediyoruz. Alt alta koyduğunuz zaman gerçekten inanılır gibi değil. Bunlar öngörülemeyen sakatlıklar. 6 aylık, 4 aylık, 1 senelik sakatlıklar üst üste geliyor. Maalesef bunların hepsi başımıza geldi.

Omar konusunda onu alkışlarla karşıladık. Duygusal anlar da yaşandı. Onun ailesi bizim ailemiz gibidir. Her dakika onun yanındayız.