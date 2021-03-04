Fatih Terim Ankaragücü maçı sonrası isyan etti: Tuzağa düşürüldük

Mohamed'in kırmızı kartını eleştiren Terim, "Resmen kafasıyla dirseğine doğru gidiyor. Attırmak için" dedi. Ligdeki Alanya deplasmanında Babacar'ın Luyindama'ya müdahalesini hatırlatan deneyimli teknik adam, "Hani Zorbay hoca şiddet görmemişti? Bugün tuzağa düşürüldük diye düşünüyorum.

57. dakikada bizi 10 kişi bırakamazsın. VAR neredesin? Cüneyt Çakır VAR'a gelmez, VAR'daki çağıramaz. Cüneyt abisi oradan müdahale etmez. Bizim gücümüz herkese yeter ama ben çıkıp Luyindama'nınki kırmızı kart dedim, e değilmiş, özür mü dileyeyim?" diye konuştu.

'Her olanı ismen söyleyeceğim'

Deneyimli teknik adam sözlerine şöyle devam etti: Geçen sene Beşiktaş maçında Vida’nın elinden seken topu Cüneyt Çakır öyle bir anlattı ki, az daha özür dileyecektik. Bu nereden geliyor? Kendisi de VAR’da duruyor bugün. İki gün önce Cüneyt Çakır VAR’daydı, apar topar buraya geldi. Orada skandal karara imza atmış. Biz kime gidersek seyirciyle oynuyoruz. Gözlemci ve temsilciyle konuştum. Kuralı tam öğrenelim ki sahaya çıkmazsak ne olur diye? Karşılığında kural yok, dolu tribünlere oynadık. Allah rızası için kronometre tutuyoruz, 6 dakika mıdır ikinci yarı uzatma? 10 dakika veriyorsun Halil Umut Meler geçen seneki maçta. Yalandan geliyorsun 83'te kaleciyi ikaz ediyorsun. Ben de 4. hakeme 'kart vermeyin bize hakaret olur' dedim. Bir camia düşünün, hiç kimseye yaranamıyor. Demek ki bir şey var. Bundan sonra her olanı ismen söyleyeceğim. Zaten benim TFF ve kurullarıyla alakalı duygularımı biliyorsunuz. Onu bir daha aktarmama gerek yok. Gücümüz, inancımız, yüreğimiz herkese, her şeye yeter. Bize futbolu öğretmeye kalkmasınlar.