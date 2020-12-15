Fatih Terim: 'Aman rakibi hafife almayın'

Fatih hoca, Darıca Gençlerbirliği maçı öncesi oyuncularına uyarılarda bulunup, "Kupa maçları, hele hele tek ayaklı maçlar her türlü sürprize açıktır. Sizden çok dikkatli olmanızı ve kendinizi sahaya vermenizi istiyorum. Tarihe bir kupa daha yazdırmak için bu bir başlangıç olacak" diye konuştu.

Muslera hep kalecilerle

Yedek kaleciler Okan Kocuk ve Fatih Öztürk'ün Florya'daki en büyük destekçisi Fernando Muslera... Ocak ayında takıma katılmaya hazırlanan Uruguaylı file bekçisi, bu sürecin en az hasarla atlatılması için iki kaleciye de destek olup tecrübelerini aktarıyor.

Marcao&Taylan dinleniyor

Sezon başından beri tüm lig maçlarında ilk 11'de şans bulan Marcao ve Taylan için dinlenme vakti. Fatih hoca, iki oyuncuyu da bugünkü kupa mücadelesinde dinlendirip, ligdeki Karagümrük sınavına hazırlayacak.



