Fatih Terim Ali Koç sorusuna yanıt vermedi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Benfica'ya 2-1 yenilen Sarı Kırmızılı ekip deplasmanda rakibini 4-1 gibi farklı bir skorla yenerek moral buldu.

Alınan bu sonuçla Galatasaray puanını 42'ye yükseltti ve maç fazlasıyla Başakşehir'le arasında puan farkını 3'e indirdi.

Oynanan maçın ardından Galatasaray'ın tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim, önemli değerlendirmelerde bulundu.

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İşte Terim'in maç sonu açıklamaları:

"Hem Feghouli hem de Henry hat-trick yaptı. İnşallah Diagne ve Mitroglou da hat-trick yapar."

"3 günde bir maç oynamak kolay değil. Sadece fizik olarak değil mental olarak da iyi yönetmek gerekiyor. Oyuncularımı kutluyorum,hiç kolay değil. Yüreklerini ortaya koyuyorlar. Ne kadar kadro geniş olursa olsun, ki bizim ki yeni yeni genişliyor, özveriye ihtiyaç var"

"666 pas yapmışız, 597'si isabetli olmuş. Bu pas yüzdesi bizim oyunumuzun anahtarı."

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'Herkese ihtiyacımız var'

"Selçuk İnan 11 kilometre koşmuş, son dönemlerde böyle bir rakamı yok, memnunum. Donk stoper ve orta saha olarak kullandığım bir oyuncu. Herkese ihtiyacımız var. Beklerimizde sıkıntılarımız var, ağrılar, sakatlıklar."

"Belhanda esasında iyi bir oyuncu. Bazı oyuncuların sahada performansını yükseltebilmesi için mutlu olması, oynadığından zevk alması, antrenmana mutlu gelmesi gerekir. Biz Belhanda ile bunu yakaladık. O ne kadar isterse istesin, biz onu vermemekte ısrar ettik."

Ali Koç sorusu üzerine...

Fatih Terim, Ali Koç'un "kurnaz" sözleriyle ilgili soruya cevap vermedi: "Var mı başka sorunuz arkadaşlar?"

'Emre Akbaba esas sıkıntılarımızdan bir tanesi...'

"Selçuk'u, Alberto ile de görüşerek özel idmanlarla hazırlamaya çalışıyoruz. Bugün 1 km. koşmuş, memnunum. Donk ise hem stoper hem orta saha kullandığımız bir oyuncu. Art arda maç oynuyoruz, herkese ihtiyacımız var. Beklerle tabi sıkıntılarımız var. Üçüncü gün maça çıkıyoruz. Benfica'dan Kasımpaşa'ya çıkıyoruz, bunlar zor maçlar. Yarın sabah antrenmanından sonra seyahate gidiyoruz. Sonra Perşembe oradan gelip Akhisar'la oynayacağız. 3'er gün arayla bunlar. O yüzden ihtiyacımız var herkese. Donk'un geçen seneden daha iyi olmasını bekliyorum. Golü kötü yedik ama reaksiyonu çabuk gösterdik, oyunu elimize aldık. Oyuncularımız özverisine de ihtiyacımız var. Fernando'nun kart cezalısı olması iyi değil. Bugün Martin bizim için çok önemliydi. 11-12 maçtır hiç durmadan oynuyor, mecburuz koymaya. Mariano'yu koymayacaktık, sıkıntısı vardı. Selçuk'un performansından da Donk'dan da memnunum. Emre'ye parantez açmak istiyorum. 1.5 sene oynamayan bir oyuncu için çok memnunum. İnşallah güvenebileceğimiz bir oyuncu olacaktır. Emre Akbaba esas sıkıntılarımızdan bir tanesi. Bugün Belhanda'nın yerine onu alabilirdim ama Belhanda kırmızı kart görmesin diye çıkardım hemen. Emre'nin de katılmasıyla çok daha güçlü olacağız"











