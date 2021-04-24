Fatih Terim'in maç sonu yayıncı kuruluşa değerlendirmeleri şu şekilde:

Çok adamla doğru yerde doğru zamanda bulundu. 3. bölgeyi iyi kullandık. Böyle maçlarda anahtar goldür. Şutlar, yandan ortalar, kafalar derken Boffin'i geçemedik. Oyun olarak doyurucu bir futbol gösterdik. Her kaçırdığımız gol rakibi daha çok savunma yapmaya itti. 1-0'ken oyun başkadır, 0-0'ken başkadır. Şener ve Ömer kanatlardan baya sprint attılar. Halil çok pozisyona girdi ve gol atamadığına çok üzüldü. Herhalde sırtı dönük olup bu adar pozisyona giren çok az oyuncu vardır. Bugün 3 puanla ayrıldık ve istatistik olarak da iyi bir maç çıkardık. Kadroyu birçok kişi belki garipsedi ama iyi oynadılar.

Ama tabii ki nasıl kırmızı kart çıkmadı anlamadım. Nasıl verilmez düşünemiyorum. İlk maçı hatırlayın. Emre Akbaba bunun yarısı kadar bir pozisyonu vardır. Alanya'da da Zorbay hocaya takılmıştık, burada da VAR'daydı. Galatasaray her zaman finalleri becermiştir. Ben takımıma güveniyorum.

Çok eksiğimiz var tabii ki. Başka bir durumda da olabilirdik. İşte Yedlin hala oynamıyor. Orada da sarı kart ben görmüştüm. Ben 'Galatasaray'a kolay dokunuluyor' demiştim, herhalde kimse anlamamış!

İŞTE GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI...







