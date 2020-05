Fatih Terim: ‘Aceleci değil temkinli olunmalı’

Galatasaray’ın hocası Fatih Terim, akşam idmanının ardından açıklamalarda bulundu. Süper Lig’in 12 Haziran’da başlatılması kararıyla ilgili, “İnsan sağlığının ön planda olduğu şu dönemde aceleci değil temkinli olunmalıdır” ifadesini kullanan Terim testinin pozitif olmadığını iddia edenlere de tepki gösterdi. Deneyimli hoca, “Ahmet Bey’i (Ahmet Nur Çebi) arayıp geçmiş olsun diledim” dedi.

‘Hiç kolay değil’

Fatih Terim şöyle devam etti: “Futbol camiasında herkesin canından öte bir durum yok. Sesim belki fazla yükselmiştir kimse kusura bakmasın ama o an öyle hitap edilmesi gerekiyordu benim tarafımdan. Test yaptırdık ama testlerin sonuçlarını şu an bilmiyoruz. Kulüplerin ekonomik batağını, yayıncı kuruluşun beklentilerini, inanın bana her şeyi düşünüyorum. Ancak insan hayatının söz edildiği durumda, aceleci değil temkinli olmak zorundayız.”