Fatih Terim'in maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Oyundan menunum. İlk yarıdan özellikle menunum. Neredeyse pozisyon vermedik. Hem zihnen hem fiziksel olarak yıpranmış bir takımın kırılma anı olarak görüyorum. 3 puan onlara en iyi gelecek şeydi herhalde.

'Acaba Antep'e mi sakladılar kendilerini?' diye düşünüp ironi yapabiliriz. 3 günde 2. maç hiç kolay değil. Ömer ve Emre'nin maç eksikleri var. Onları hoş görüyorum. Bize Galatasaray'da mücadele etmeyi öğrettiler, hele formayı alınca bırakmamayı öğrettiler. Ben adil davranacağım. Bu taraftarın da kıymetini bilmek lazım. Bugün belki de bir şeyin başlangıcı olabilir. 'Hep beraber oynayacağız' demiştim. Hep beraber oynamaya devam edeceğiz.

Andone'de hasar nedir, yarın doktor kontrolünden sonra göreceğiz. Milli Takım için birkaç tane davet geldi. Kaç kişi gidecek bilmiyoruz. Milli takım sonrası lig ve Brugge maçları bizi çok başka yerlere taşıyabilir. Allah doğru olanlara ve iyi çalışanlara yardım eder. Muhakkak ki istemediğimiz olaylar oluyor ama bu bizim hedefimizi engellemeyecektir.

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