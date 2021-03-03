Fatih Terim 8 maçı geçemiyor! Seri yine durdu...

Galatasaray sezonun 28.haftasında Ankaragücü'ne deplasmanda 2-1 mağlup oldu ve 8 maçlık galibiyet serisini yitirdi. Galatasaray geçen sezon da benzer dönemlerde üst üste 8 maç kazanmış ancak 9.maçta Sivasspor ile 2-2 berabere kalıp rekorunu yineleme şansını yitirmişti. Terim yönetimindeki Galatasaray, 2011-12 sezonunda üst üste 9 maç kazanmış ve kariyerinin en uzun serisine ulaşmıştı

İşte 2020-21 sezonunda 8 maçlık seri

20.01.2021 Galatasaray 6 - 1 Denizlispor

24.01.2021 Yeni Malatya 0 - 1 Galatasaray

29.01.2021 Gaziantep FK 1 - 2 Galatasaray

2.02.2021 Galatasaray 3 - 0 Başakşehir

6.02.2021 Fenerbahçe 0 - 1 Galatasaray

14.02.2021 Galatasaray 2 - 1 Kasımpaşa

20.02.2021 Alanyaspor 0 - 1 Galatasaray

27.02.2021 Galatasaray 2 - 0 BB Erzurum

3.03.2021 Ankaragücü 2 - 1 Galatasaray (kaybetti)

Geçen sezon yakalanan 8 maçlık seri

28.12.2019 Galatasaray 5 - 0 Antalyaspor

19.01.2020 Galatasaray 2 - 1 Denizlispor

26.01.2020 Konyaspor 0 - 3 Galatasaray

2.02.2020 Galatasaray 4 - 1 Kayserispor

9.02.2020 Kasımpaşa 0 - 3 Galatasaray

16.02.2020 Galatasaray 1 - 0 Yeni Malatyaspor

23.02.2020 Fenerbahçe 1 - 3 Galatasaray

1.03.2020 Galatasaray 3 - 0 Gençlerbirliği

8.03.2020 Sivasspor 2 - 2 Galatasaray (berabere bitti)

Galatasaray Fatih Terim ile 2017-18 sezonunda 6 maçlık, 2012-13 sezonunda 7 maçlık, 2002-03 sezonunda 7 maçlık, 1996-1997 ve 1999-2000 sezonlarında ise 8 maçlık serilere ulaşmıştı. 2011-12 sezonunda 9 maçlık seri ise Terim'in en uzun serisi olmuştu



