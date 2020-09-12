Galatasaray'ın sezonun ilk hafta maçında Gaziantep FK ile oynayacağı mücadele öncesi teknik direktör Fatih Terim, önemli açıklamalar yaptı. Yayıncı kuruluşa konuşan Terim, transfer konularına da değindi. Fatih Terim, camiasına birlik beraberlik çağrısı yaptı ve Mayıs ayını işaret ederek sezon sonunda ipi göğüslemenin öneminden bahsetti

Fatih Terim, "Sözlerime başlamadan önce Emre Gönlüşen ile ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Adanalı hemşehrim. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun."

"Futbolun keyfi olan taraftar ve seyircinin olmaması açıkçası keyif vermiyor ancak yapacak da bir şey yok. Ümit ederim en kısa sürede taraftarımıza, seyircimize kavuşuruz."

"Galatasaray taraftarının aklı kulağı futbol takımının ne yaptığı ile ilgilidir. Bazen isteklerle gerçekler yan yana gelmeyebilir. Ama dünyanın sonu değildir bu. Mevcut takımımız da ciddi ve iyi bir takımdır."

"Mümkünse, olabilirse, el verirse 5 Ekim'e kadar da bazı şeyleri yapmaya çalışacağız. Ama bu dünyanın sonu değildir. Karamsar olacak halim yok. Söylenecek halim yok. Karalar bağlayacak halim hiç yok. Özellikle Galatasaray taraftarından ricam, yönetim kurulumuzla, camiamızla tam konsantre olup Mayıs'lara beraber koşmamızdır"

"Bildiği kadarıyla 36 oyuncu aldıysa 50 oyuncu da gönderdik. İki kez şampiyon olduk, 4 kupa aldık ayrıca 33-34 milyon Euro kar elde ettik. Demek ki doğru yoldayız"

"Bir oyuncuyu gelmesi adına fazla takım talipse, Galatasaray seçenek olamaz. Eğer Galatasaray tek seçenek değilse, oyuncuya da ısrarımız olmaz. Bunun da bilinmesini isterim. Yerli transfer piyasasında konumumuz bu."







