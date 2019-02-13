Fatih Terim 5 bin 461 gün sonra kazandığı kupada

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 5 bin 461 gün (14 yıl, 11 ay, 11 gün) sonra Benfica maçıyla birlikte UEFA Avrupa Ligi’nde yer alacak.

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında evinde Portekiz ekibi Benfica ile karşılaşacak olan Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, tekrar Avrupa Ligi’nde mücadele etmiş olacak. Terim, bu organizasyonun eski adı olan UEFA Kupası’nı sarı-kırmızılılar ile 17 Mayıs 2000 tarihinde finalde İngiliz temsilcisi Arsenal’i geçerek kazanmıştı. Deneyimli teknik adam, UEFA’nın en prestijli ikinci organizasyonu UEFA Kupası’nın yeni adı olan Avrupa Ligi’nde ilk kez mücadele edecek.

Fatih Terim, Kupa 2'de en son maçına 2003-2004 sezonunda çıktı. O sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubu üçüncü sırada bitiren sarı-kırmızılılar, yoluna UEFA Kupası'nda devam etmişti. İspanyol ekibi Villarreal ile UEFA Kupası 3. Turu'nda eşleşen Cimbom, ilk maçta İstanbul'da 1-1 berabere kalmış, deplasmanda ise 3-0 mağlup olarak kupaya veda etmişti. Villarreal ile 3 Mart 2004 tarihinde deplasmanda oynanan müsabaka ile en son bu kupada yer alan Terim, bu tarihten 5 bin 461 gün (14 yıl 11 ay, 11 gün) sonra yine Kupa 2'de boy gösterecek.

İHA