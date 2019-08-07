Fatih Terim 20. kupanın peşinde

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen Süper Kupa maçında bugün Ankara’da Akhisarspor ile karşılaşacak Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, kupa koleksiyonuna bir yenisini daha eklemeye çok yakın. Sarı-Kırmızılı takımın, Eryaman Stadı’nda oynanacak müsabakayı kazanması halinde, Fatih Terim kariyerindeki 20. kupaya ulaşmış olacak. Galatasaray, Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki en önemli başarısı olan UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında Terim’le elde ederken, tecrübeli çalıştırıcıyla bugüne kadar 8 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası, 3 TSYD Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 kez de TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Yılı 3 kupayla tamamlayacak

Galatasaray, Akhisarspor’u mağlup etmesi durumunda 2019 yılını da 3 kupayla kapatmış olacak. Aslan, Fatih hoca yönetiminde bu yıl Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda şampiyonluğa ulaştı. Ancak Terim, geçen sezonun 33. haftasındaki Başakşehir maçında aldığı ceza nedeniyle bugün tribünde oturacak. Tecrübeli hoca, ligin ilk haftasındaki Denizli maçında da kulübedeki yerini alamayıp cezasını tamamlayacak.

Zafer planını böyle anlattı

Terim, dünkü antrenmanda futbolcularını etrafına toplayıp sahada görmek istediklerini taktik tahtasında böyle anlatırken, oyuncular pür dikkat hocalarını takip ediyordu.