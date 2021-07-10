Fatih Terim: 10 transfer yapsak da PSV maçının garantisi yok

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa ile oynanan 4-2 kazanılan hazırlık maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Fatih Terim, "Programımıza göre Dinamo maçından başladık, Kasımpaşa maçı o maça göre biraz daha yukarıda. En son ve daha önemlisi Olympiakos ile dış sahada oynayacağız" ifadelerini kullandı.

'Takımdan memnunum, oyuncularımız konsantre'

Terim son olarak, "Memnunum takımdan, bir kere fizik olarak ileri gittik. Oyuncularımız konsantre, sonuçtan bağımsız olarak oynanan oyun hoşuma gitti. Çok pozisyon bulmamız iyi bir durum. Hazırlık maçının ilerisinde bir maç oldu. Pas oyununu iyi oynadık, güzel bir tempo yakaladık. Kazanmak ve kazanma alışkanlığı yakalamak önemli" şeklinde konuştu.









Fatih Terim maçın ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Terim, özellikle transfer ve PSV maçı hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

'Marcao'yu riske etmedim'

"Gollerimiz akılcı ve güzeldi. 11 kişi değiştirmemize rağmen, ikinci yarıda gol pozisyonlarına girmek, gol atmak önemli... Eksiklerimizi göreceğiz. Yavaş yavaş PSV maçına hazırlanıyoruz. Olympiakos'la oynayacağız. Marcao'yu riske etmedim. Aşil tendonunda sıkıntı vardı."

'10 transfer yapsak da PSV maçının garantisi yok'

"Olağanüstü çabalarla çalışan bir başkanımız ve yönetimimiz var. Anlayabiliyorum. PSV maçı yaklaşıyor ama paniğe gerek yok. Ben görüyorum, uğraşılıyor. Bizzat başkanımız görüşmeleri kendisi yapıyor. Galatasaraylılar rahat olsunlar. Burada 10 transfer yapsak da PSV maçının garantisi yok yapmasak da garantisi yok. Başkanla en çok konuştuğumuz konu transfer. Biraz gecikmiş olabilir. Çoğu zaman gecikiyoruz"





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