Fatih Terim: 10 oyuncu değişti 5 dakika mıdır uzatma!

Fatih Terim'in maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Mücadelesi için Kayserispor'u kutluyorum. Aldıkları puan için de tebrik ederim. 1 tane isabetli şutları var o da gol. Ne kadar orta yapıp, şut çektiğinin bir önemi yok. Topu içeri sokabilmek önemli. İlk yarı farklı bir skorla içeri girmeliydik. Futbol olarak iyi oynadık. Ama iyi oynamaya puan yok. Muhteşem bir yönetim gösteren bir hakem... Tebrik ediyorum. Genç, oynatmak istiyor...Ama... Kardeşim 10 oyuncu değişti, 5 dakika mıdır uzatma süresi Allah rızası için? Maçta oyunun momentumunu karşı taraf düşürüyor, onu da eklemiyorsun. Sarı kart o da yok. Şu maçı bir kontrol edin bakalım. Her saniye oyun duruyor. Buna müsade ediliyor. Tüm maç sen buna müsade edip sonunda da 5 dakika verirsen olmaz. Bu ilk defa da olmuyor. İstedikleri kadar seminerlerde anlatsınlar.







