Fatih Tekke: Umarım en kısa zamanda telafi ederiz

Spor Toto 1'inci Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Altaş Denizlispor , evinde Bursaspor 'a 3-1 mağlup oldu. 90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Denizlispor Teknik Direktörü Fatih Tekke, taraftarlarını üzdüklerini ve en kısa zamanda bu mağlubiyeti telafi etmek istediklerini belirtti, şu ifadeleri kullandı:

'Umarım en kısa zamanda bunu telafi ederiz'

“Maçın özellikle ilk yarısı istediğimiz oyunu oynadığımızı söyleyemeyiz. İkinci yarı ise spontane bir oyun oynadık. Genelde rakip ikinci bölgede savunma yaptı. Etkili oyuncularıyla hücum yaptı ve bunda da başarılı oldu. Geldiğimizden bu yana takımımızın temel problemleri var. Sakatlarımız ve fiziksel olarak iyi olmayan oyuncularımız var. Buna rağmen isteğimiz iyiydi diyebilirim. Fakat oyunu daha plan ve cesur oynamak gerekiyor. En önemlisi 3-4 haftadır söylediğim gibi takım savunması hangi bölgede olursa olsun bire birler ve ikiye ikiler çok daha iyi oynanmalı. Bunun içinde çok ciddi fiziksel gücünüz olması lazım. Bursaspor’u tebrik ederim. Biz bir an önce yavaş yavaş iyiye gitmemiz gerekirken maalesef mağlubiyet evimizde olunca taraftarımızı üzdük. Umarım en kısa zamanda bunu telafi ederiz. İnşallah Bu süre içerisinde sakatlarımız kısa sürede döner”

İHA