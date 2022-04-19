D-Smart’ın sevilen programı Bol’ca Futbol’da İnci Bakraç ve Emre Bol’un sorularını yanıtlayan Fatih Tekke, gündem yaratacak açıklamalar yaptı.

Tekke’nin açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle;

Trabzonspor ’un performansı beklediğimin altında olmasına rağmen en doğru yapılanma başarıyı getirdi. Yılın değerlendirmesini yapacak olursak, yapılanma açısından en başarılı kulüp Trabzonspor. Sadece Abdullah Avcı’yı değil, yönetim kurulunu da tebrik etmek lazım ön plana çıkan oyuncu sayısı çok fazla oldu.

Profesyonel hayattan gelmemize rağmen o amatör ruh bende halen devam ediyor ama yurt dışında yaşayan taraftarlarımızın şampiyonluk arzusunu izlerken gözlerim doluyor. Trabzonspor’dan önce kendimi Trabzon şehrine ait hissediyorum. 12 yıldır İstanbul’da yaşamama rağmen Trabzon’u çok özlüyorum.

Halil Dervişoğlu, yeteneğinin üzerine koyarsa birinci sınıf oyuncu olabilir. Türkiye’de, yaşına göre Nwakaeme mevkiinin en önemli oyuncusu. Uğurcan Çakır ülke standartlarının çok üzerinde bir kaleci. Türkiye’de kalıp kalmama kararını kendisi vermeli.

Futbolculardan daha çok teknik adamlara tavsiye verilmesi gerekiyor. Spontane bir oyun sergilendiği zaman, Avrupa’da başarı gelmiyor. Oyunu doğru oynamak için bir plan içerisinde kalmak gerekiyor. Maalesef fiziksel olarak ülkemizdeki futbol çok gerilerde.

Arda Güler çok yetenekli ve soğukkanlı bir futbolcu. Hızını istenilen seviyeye getirebilirse çok iyi bir oyuncu olabilir.

VAR olmasına rağmen hakem tartışmaları oluyor ancak bu oyun hakemsiz oynanmıyor. Hatayı herkes yapabilir. Hakemlerimizin ne iş yaptıklarının farkında olmaları gerekiyor, biraz daha ahlaklı olmaları lazım.