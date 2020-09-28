Fatih Öztürk ve Altay Bayındır hata yapmadı

Galatasaray’ın file bekçisi Fatih Öztürk sorunsuz şekilde 90 dakikayı tamamladı, Fenerbahçe’de ise Altay Bayındır önemli kurtarışlara imza attı. Durum böyle olunca ortaya 0-0’lık skor çıktı.

28 Eylül 2020, Pazartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Fatih Öztürk ve Altay Bayındır hata yapmadı

Derbide en kritik isimler tartışmasız ki kalecilerdi. Gözler hem Fatih Öztürk hem de Altay Bayındır’ın üstündeydi. Fernando Muslera’nın yokluğunda Fatih, Galatasaray’daki ilk derbisine çıkarken, kalesine gelen ender ataklarda gole izin vermedi.

Fenerbahçe’nin genç file bekçisi Altay ise formda görüntüsünü devam ettirdi. Başarılı eldiven karşılaşmayı tam 5 kurtarışla tamamladı. Özellikle ikinci yarıda Cim Bom’un tehlikeli geldiği anlarda kalesinde devleşti. Kalecilerin başarılı performansı sonrası mücadele de başladığı gibi golsüz sona erdi.

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