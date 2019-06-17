Fatih Öztürk Kasımpaşa'da

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Akhisarspor ile sözleşmesi sona eren kaleci Fatih Öztürk'ü kadrosuna kattı. Fatih Öztürk'ün ismi Galatasaray ile anılıyordu.

17 Haziran 2019, Pazartesi 16:57
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Fatih Öztürk Kasımpaşa'da

Akhisarsporlu Fatih Öztürk Kasımpaşa ile anlaştı. İstanbul ekibi tecrübeli kaleci ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kasımpaşa transferi açıkladı...

Geçtiğimiz sezon Akhisarspor'un formasını giyen kaleci Fatih Öztürk, sabah saatlerinde sponsporumuz Medical Park Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti ve ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.

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