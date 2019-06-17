Akhisarsporlu Fatih Öztürk Kasımpaşa ile anlaştı. İstanbul ekibi tecrübeli kaleci ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kasımpaşa transferi açıkladı...

Geçtiğimiz sezon Akhisarspor'un formasını giyen kaleci Fatih Öztürk, sabah saatlerinde sponsporumuz Medical Park Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti ve ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.