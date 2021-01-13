Fatih Öztürk: Her duyguyu yaşadım

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu aşamasında Yeni Malatyaspor'u penaltı vuruşları sonucu elemesinin ardından iki penaltıyı çıkaran Fatih Öztürk yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu

Fatih Öztürk: "Bu gece bütün duyguları yaşadım. Yapmaman gereken bir hata yaptım. Luyindama'ya teşekkür ederim, yeniden hayata döndürdü bizi, özellikle beni."

"Hiçbir hazırlığı yoktur penaltı atışlarının. Doğru yeri seçmektir. Yetenek değildir, tamamen o anki şartlardır. Aynı şekilde Malatya'nın kalecisi Ertaç da bunu yapabilirdi. Maç bittikten sonra duygu yükü gitti benden. Fatih hocayla konuştuktan sonra kendime geldim."