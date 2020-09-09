MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, taraftarlarına müjde verdi. Son dönemlerde hep transfer yasağı sorunu yaşayan Ankaragücü'nde başkan Fatih Mert, alacağı olan iki oyuncunun ödemelerinin yapıldığını ve yeni transferlere cuma günü imza attıracaklarını açıkladı.

Fatih Mert sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Sevgili Ankaragüçlüler, transfer yasağına konu olan futbolcuların paraları yatırıldı. Thomas ve Cerci' nin FIFA'dan gelecek kağıtlarını bekliyoruz. Cuma günü imza törenlerini yapıyoruz inşallah. Hepinize iyi akşamlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamasının ardından TRT SPOR'a konuşan Mert, lige iyi hazırlandıklarını ve iyi bir takım kurduklarını söyledi. "Fuat Çapa'yla sportif anlamda da bir başarı yakalayacağımızı düşünüyoruz" diyen Fatih Mert, yeni sezonla ilgili de "Sıralamayla ilgili bir şey söylemek istemiyorum ama Ankaragücü bu sezon ligde ses getirecek bir takım olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.



