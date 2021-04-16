Fatih Mert: 3 puan alabileceğimiz bir maçtı

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, Süper Lig’de deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kalarak aldıkları bir puanın mutluluk verici olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Mert, Beşiktaş’ın şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğunu anlatarak, "Buradan bir puanla ayrılmak mutluluk verici ama 3 puan da alabileceğimiz bir maçtı. Maalesef bunu gerçekleştiremedik. Özellikle son 5 dakika futbolcularımız biraz daha ileriye gidebilseydi, buradan galip de dönebilirdik." diye konuştu.

Fatih Mert, teknik direktör Hikmet Karaman ile iyi bir çıkış yakaladıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ligin başında iyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyorduk ama maalesef üst üste yaşadığımız talihsizliklerden dolayı işimiz bu zamana kadar uzadı. Farklı yerde olacağımızı düşünürken, yaşadığımız talihsizliklerle kendimizi lig sonuncusu olarak bulduk. Hikmet hocayla takımımız bir ivme kazandı. Beklediğimiz performansı ortaya koymaya başladı. Henüz işimiz bitmedi. 1-2 galibiyet sonra Ankaragücü ligde kalacak ve ondan sonra biraz daha yukarıya çıkacaktır."