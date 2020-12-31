Fatih Kuruçuk kimdir? Galatasaray ve Fenerbahçe peşinde...

Fatih Karagümrük forması giyen Fatih Kuruçuk geride kalan haftalarda ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekiyor. 22 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda sözleşmesi sona erecek. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe 1.90 boyundaki genç stoperle yakından ilgileniyor. Peki, Fatih Kuruçuk kimdir, boyu kaç? Fatih Kuruçuk'un futbol serüveni hakkında bütün bilgiler burada...

Fatih Kuruçuk kimdir?

21 Ocak 1998 İzmir doğumlu olan Fatih Kuruçuk futbola Bucaspor alt yapısında başladı. Daha sonra Göztepe'nin yolunu tutan 22 yaşındaki oyuncu oyuncu asıl patlamayı Fatih Karagümrük formasıyla yaptı. 2. Lig döneminde takıma transfer olan 1.90 boyundaki stoper ilk sezonunda 30'un üzerinde maçta forma giydi.

Özellikle geçen sezon Süper Lig'e yükselen kadronun en değerli isimlerinden olan Fatih Kuruçuk attığı 5 golle de takımına büyük katkı sağladı. Bu sezon çok fazla forma şansı bulamayan 22 yaşındaki oyuncu son 6 haftada formayı kaptı ve bir daha bırakmadı.

2 kez Ümit Milli Takım forması da giyen Fatih Kuruçuk sağ ayağını kullanıyor. Kulübüyle sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 22 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 1.2 milyon Euro olarak görülünüyor.