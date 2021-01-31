Süper Lig'de maçlar devam ederken transferlerde de flaş hamleler gelmeye devam ediyor. Hürriyet'in haberine göre; Fenerbahçe, Kemal Ademi'nin kiralanması karşılığında Fatih Karagümrük'ten Fatih Kurucuk'u bonservisiyle kadrosuna kattı. Bu sürpriz hamlenin ardından tüm taraftarlar Fatih Kurucuk'un kariyerini merak etmeye başladılar. Genç savunmacının kariyerine dair tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Fatih Kurucuk kimdir?

21 Ocak 1998'de dünyaya gelen 1,92 boyundaki stoper Bucaspor altypaısında futbola başladı. Ardından Fatih Göztepe'nin altyapısında futbol hayatını devam ettirmeye başladı. 2017 yılında Fetihyespor'da kiralık olarak forma giyen genç savunmacı sonrasında Karagümrük'ü yolunu tuttu. İstanbul ekibinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Fatih Kurucuk bu sezon Karagümrük ile toplamda 12 maça çıktı. Bir kez de U21 Milli takım forması giydi.







