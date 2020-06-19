Fatih Keleş: Ülkemizi yaklaşık 20 sporcuyla temsil edeceğiz

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süre evlerinde kalan turuncu-lacivertli kulübün milli sporcuları, Gençlik ve Spor Bakanlığının olimpik ve paralimpik havuzda yer alan sporcuların tesis kullanımıyla ilgili kararının ardından Cebeci’deki tesislerde kampa girdi. Gerekli önlemler alınarak sosyal mesafe kuralına uyan İstanbul Büyükşehir Belediyesporlu milli sporcuların, koronavirüs testlerinin negatif çıktığı bildirildi. Sosyal hayattan izole bir şekilde tesislerde çalışmalarını sürdüren milli sporcular, turuncu-lacivertli kulübün başkanı Fatih Keleş ile yöneticilerin de katıldığı organizasyonda Kemerburgaz Kent Ormanı’nda antrenman yaptı.

Fatih Keleş: "Herkes hazır bir şekilde döndü"

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, koronavirüs salgını sürecinde evlerinde çalışan sporcuların hazır bir şekilde döndüğünü söyledi.

Başkan Keleş, güzel bir ortamda yürüyüş ve koşu antrenmanlarını yapmalarının uzun süre evde kalan sporcuları için motivasyon ve moral kaynağı olacağını kaydetti.

Salgın sürecinde ciddi önlemler aldıklarını aktaran Fatih Keleş, "Pandemi sürecinde henüz Bakanlık kararlarını açıklamadan biz kulübümüzü kapattık. Sporcularımızı evlerine gönderdik, tesislerimizi dezenfekte ettik ve kullanıma kapattık. Sporcularımızdan evlerinde antrenman yapmalarını istedik. Antrenörlerimiz, sporcularımıza evlerinde yapabilecekleri programları verdi. Biz de o antrenmanları takip ettik. Olimpik sporculara yeniden tesislerimizi açtık. Bakanlığın izniyle antrenmanlarımıza başladık. Evlerdeki antrenmanların olumlu sonuç verdiğini gördük. Herkes hazır bir şekilde döndü." diye konuştu.

Kulüp bünyesindeki sporcuların koronavirüsle ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamadığını kaydeden Keleş, "210 yataklı tesisimizde kampımızı açtık. Şu anda yaklaşık 20 sporcumuz kalıyor. Sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına uyarak antrenmanlarımızı yapıyoruz. Kulübümüzün 3 bin 500 sporcusu var. Ailelerle birlikte kapsadığı kişi sayısı yaklaşık 20 bin. Bugüne kadar bize ulaşan bir olumsuz haber olmadı. Çok şükür. Bundan sonra da olmayacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ülkemizi yaklaşık 20 sporcuyla temsil edeceğiz"

Fatih Keleş, Tokyo Olimpiyat Oyunları ile Tokyo Paralimpik Oyunları’na kulüp olarak 20 sporcu göndermeyi hedeflediklerini söyledi.

Olimpiyatlar ile paralimpik oyunlarındaki madalya hedeflerinden bahseden Keleş, "Şu ana kadar 15 sporcumuz olimpiyat oyunları ve paralimpik oyunları için kota aldı. 22 sporcumuz da kotayı halen kovalıyor. Buradan da 6-7 ismin kota alacağını düşünüyoruz. Ülkemizi yaklaşık 20 sporcuyla temsil edeceğiz. Ertelemeyle birlikte yaklaşık 1 yıllık bir süre var. O zamana kadar kendimizi hazır tutacağız. Hem olimpiyatlara yüksek bir katılım sağlayacağımızı hem de yüksek oranda madalya kazanacağımızı düşünüyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

AA