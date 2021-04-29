Fatih Karagümrük'ün ilgilendiği Ribery için Lazio devrede
İtalyan ekibi Fiorentina'nın Franck Ribery ile sözleşme yenilememesi durumunda bir başka İtalyan takımı Lazio'nun Fransız yıldızı 2 milyon euro karşılığında 1 yıllık sözleşme teklif edeceği öne sürüldü. Ribery'nin adı adı geçtiğimiz günlerde Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük ile anılmıştı.
Fiorentina'da forma giyen Fransız futbolcu Franck Ribery'nin İtalya'nın önde gelen kulüplerinden Lazio'ya transfer olacağı iddia edildi.
İtalyan basınında yer alan haberde, Fiorentina'nın 38 yaşındaki yıldız futbolcuyla sözleşme yenilememesi durumunda Lazio'nun transfer teklifinde bulunacağı ileri sürüldü. Mavi beyazlıların Ribery'ye yıllık 2 milyon euro karşılığında 1 yıllık sözleşme imzalayacağı konuşuluyor. Fransız futbolcunun adı geçtiğimiz günlerde Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük ile anılmış ve yıldız ismin Türkiye'ye dönebileceği belirtilmişti.
İlgili Haberler
25 maçta 9 gole katkı
Bayern Münih'ten 2019 yılında Fiorentina'ya transfer olan Franck Ribery, İtalyan ekibinde bu sezon Serie A'da çıktığı 25 maçta 2 gol 7 asistlik performans sergiledi.