Fiorentina'da forma giyen Fransız futbolcu Franck Ribery'nin İtalya'nın önde gelen kulüplerinden Lazio'ya transfer olacağı iddia edildi.

İtalyan basınında yer alan haberde, Fiorentina'nın 38 yaşındaki yıldız futbolcuyla sözleşme yenilememesi durumunda Lazio'nun transfer teklifinde bulunacağı ileri sürüldü. Mavi beyazlıların Ribery'ye yıllık 2 milyon euro karşılığında 1 yıllık sözleşme imzalayacağı konuşuluyor. Fransız futbolcunun adı geçtiğimiz günlerde Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük ile anılmış ve yıldız ismin Türkiye'ye dönebileceği belirtilmişti.





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25 maçta 9 gole katkı

Bayern Münih'ten 2019 yılında Fiorentina'ya transfer olan Franck Ribery, İtalyan ekibinde bu sezon Serie A'da çıktığı 25 maçta 2 gol 7 asistlik performans sergiledi.