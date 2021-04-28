Fatih Karagümrük’ün galibiyet hasreti 4 maça yükseldi

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynanan karşılaşmada 13. dakikada Eren Albayrak’ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen, 24. dakikada Borini’nin fileleri havalandırmasıyla farkı 2’ye çıkaran kırmızı-siyahlı ekip, 34. dakikada Fredy’nin penaltıdan, 90 4. dakikada ise Amilton’un gollerine engel olamadı: 2-2.

Karşılaşma 2-2 sona ererken, Fatih Karagümrük’ün galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

İstanbul temsilcisi, 51 puanla 9. sırada yer aldı.

- Fraport TAV Antalyaspor ligde 3 maç sonra puan aldı

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig’de 3 maç sonra puanla tanıştı.

Ligde üst üste 3 maç kaybeden kırmızı-beyazlı ekip, Fatih Karagümrük karşısında bu sezon 16. beraberliğini aldı ve Sivasspor ile Süper Lig’in en çok berabere kalan ekibi oldu.

Fraport TAV Antalyaspor, 43 puanla 11. sırada bulunuyor.

BURSA (AA)