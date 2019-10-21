TFF 1. Lig’in 8. haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Osmanlıspor’u 2-0 yendi. İstanbul ekibine 3 puanı getiren goller, hem hoca hem de futbolcu olarak görev yapan Erkan Zengin'den geldi. 43'de penaltıda hata yapmayan Erkan, 77'de ise skoru belirleyen golü kaydetti. Zirve yolunda puan kaybı yaşamak istemeyen ve taraftarı önünde kazanan Karagümrük, haftayı 15 puanla 3. sırada kapattı.

Osmanlıspor ise 7 puanla 13. sırada kaldı.

Geçen sene Karagümrük'e transfer olan ve kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Erkan, bu sezon 7. maçında 4. golünü kaydetti.

Stat: Vefa

Hakemler: Ramazan Keleş xx, Serdar Diyadin xx, Baran Eraslan xx

Fatih Karagümrük: Bojan Saranov xx, Gaber Dobrovoljc x, Abdülhamit Yıldız xx, Bülent Cevahir x, Koray Altınay x, Çağrı Ortakaya xx, Erkan Zengin xx (Mervan Çelik dk. 81 xx), Brahim Darri xx, Erik Sabo xx, Zeki Yıldırım x (Barış Özbek dk. 78 xx), Innocent Emeghara xx (Turgut Doğan Şahindk. 66 xx)

Yedekler: Aykut Özer, Fatih Kuruçuk, Efe Tatlı, Ramazan Civelek, Stefan Silva

Teknik Direktör: Atılay Canel

Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan x, Oğuz Yıldırım xx, Atakan Rıdvan Çankaya x, Ali Eren İyican x, Mehmet Yiğit xx, Barış Zeren x (Doğukan Efe dk. 87 ?), Okan Deniz x (Yiğit Kotan dk. 80 x), Eric Ayuk Mbu x, Jovan Blagojevic xx, Mertan Caner Öztürk xx (Ognjen Todorovic dk. 73 x), Erdem Çetinkaya

Yedekler: Santiago Mele, Ali Ülgen, Görkem Can Güner, Tunahan Keskin, Tamer Aşık, Batuhan Yılmaz

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Goller: Erkan Zengin (dk. 43 pen.), Erkan Zengin (dk. 77) (Fatih Karagümrük)

Sarı Kartlar: Bülent Cevahir, Zeki Yıldırım, Erkan Zengin (Fatih Karagümrük), Erdem Çetinkaya (Osmanlıspor)