Süper Lig 'de bu sezon yeniden mücadele eden Fatih Karagümrük, Kulüpler Birliği toplantısında flaş bir istekte bulundu. TRT Spor'da Barış Yurduseven'in aktardığı bilgiye göre Karagümrük, Kulüpler Birliği'nde TFF Etik Kurulu'na son 8 haftanın incelenmesi yönünde yazı gönderilmesini istedi.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Fatih Karagümrük sezon boyunca Avrupa Kupalarına katılım sıralarını kovalamış ancak sezonu 60 puanla 8.sırada bitirmişti. İstanbul ekibi bitime 8 hafta kala 49 puanla yine 8.sırada yer alırken 5.sıradaki takımla arasında 3 puan fark bulunuyordu



