Fatih Karagümrük'ten Cüneyt Çakır ve TFF'ye teşekkür

Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, Adana Demirspor ile oynanan TFF 1. Lig Play-Off Final maçında görev yapan hakem Cüneyt Çakır ve ekibine, Türkiye Futbol Federasyonu temsilcilerine başarılı yönetimleri için teşekkür etti.

31 Temmuz 2020, Cuma 14:41 Son Güncelleme:
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Fatih Karagümrük'ten Cüneyt Çakır ve TFF'ye teşekkür

Kırmızı-siyahlıların sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TFF 1. Lig Play-Off Final müsabakasında görev yapan başta hakem Cüneyt Çakır ve ekibine, Türkiye Futbol Federasyonu Temsilcileri ve Organizasyon Komitesi'ni bu önemli müsabakadaki başarılı yönetimleri için teşekkür ederiz" denildi.

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