Süper Lig'in 41. haftasında oynanan maçta Karagümrük ile Beşiktaş karşı karşıya gelmişti. Maçı Karagümrük 2-1'lik skorla kazanmış ve zirvede Galatasaray ile aynı puana gelmişti. Maçına rdından iki kulüp de sık sık sert açıklamalarda bulundu. Bunlara bir yenisi de bugün Karagümrük tarafından eklendi.

Fatih Karagümrük, "Alınıp satılmayan sevinçleri anlamak için, paraya, pula, güce, mevkiye, makama ve uzunca bir ömre sahip olmak yetmez" yazan bir paylaşımda bulundu.









İşte Karagümrük'ten yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Alınıp satılamayan sevinçleri anlamak için, paraya, pula, güce, mevkiye, makama ve uzunca bir ömre sahip olmak yetmez. İlim ve irfanla beslenmiş, hoşgörü ile şekillenmiş bir zihne sahip olmak gerekir. "









Ahmet Nur Çebi'den olay sözler

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarıyla dün bayramlaşmıştı. Çebi, 2-1 yenildikleri Fatih Karagümrük maçı hakkında olay sözler söyleyip, "Karagümrüklü futbolcuların aşırı sevinçlerinin ölene kadar çok takipçisi olacağım" ifadelerini kullanmıştı.







