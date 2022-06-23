Andrea Pirlo, Juventus’ta birlikte çalıştığı Galli orta saha Aaron Ramsey’i kadrosunda görmek istiyor. İtalyan hocanın bu transfer için bizzat devreye gireceği belirtildi. Geçen sezonun ikinci yarısını Rangers’ta kiralık olarak geçiren Ramsey’in kiralık olarak Karagümrük’e transfer olabileceği belirtilirken, Cardiff City’nin de oyuncuyla yakından ilgilendiği iddia edildi.

Sakatlıktan çok çekti

Pirlo, Karagümrük’ün başına geçtikten sonra, “Şanslıydım çünkü önemli kulüplerde oynadım ve umarım bağlantılarımı, bazı oyuncuları buraya getirmek için kullanabilirim” ifadelerini kullanmıştı. İtalyan teknik adamın, yıldız futbolcuyu takıma kazandırıp yeniden eski günlerine dönmesini sağlamak istediği ifade edildi. Rangers’taki kiralık döneminde sakatlığı nedeniyle yalnızca 5 lig maçına çıkabilen 31 yaşındaki orta saha, İskoç ekibinin UEFA Avrupa Ligi finalinde son penaltı atışını kaçırmıştı.