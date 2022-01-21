Süper Lig 'de Fatih Karagümrük forması giyen 30 yaşındaki futbolcu Fabio Borini'nin İtalya'ya dönmek istediği iddia edildi.

Nicolo Schira'nın haberine göre şu anda Fatih Karagümrük forması giyen Fabio Borini, ülkesi İtalya'ya dönmek istiyor.

İtalyan futbolcunun Serie B'de mücadele eden Parma'ya önerildiği belirtilirken, Borini'nin eski kulübü Hellas Verona'nın futbolcu ile ilgilenmediği aktarılanlar arasında yer aldı.

Sözleşmesi uzatılmıştı

Fatih Karagümrük geçtiğimiz Ağustos ayında Fabio Borini’nin sözleşmesinin 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıklamıştı.

Kariyerinde İtalya'da daha önce Milan forması da giyen Borini, bu sezon 11 maçta oynadı ve 1 gol, 3 asistlik performans gösterdi.



