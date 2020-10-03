Fatih Karagümrük’te Fenerbahçe maçı öncesi tek eksik

Süper Lig’de 2 haftadır galibiyet hasreti çeken Fenerbahçe’nin bu akşamki rakibi ve ligin yeni takımı Fatih Karagümrük, şu ana kadar 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Yeni Malatya (3-0) ve Başakşehir’i (2-0) yenen, Gaziantep’le 2-2 berabere kalan Karagümrük’te bu zorlu mücadele öncesi cezalı yok ancak Jorquera sakatlığı sebebiyle karşılaşmada görev yapamayacak.

Transferde Ndiaye ve Lucas Biglia gibi önemli isimleri alan konuk ekipte Mevlüt Erdinç ile Aatif da eski takımlarına karşı bu akşam rakip olarak sahaya çıkacaklar.