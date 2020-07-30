Fatih Karagümrüklü taraftarlar, Adana Demirspor maçını Vefa Stadı’nda takip etti

TFF 1. Lig play-off finalinde Adana Demirspor ile karşılaşan Fatih Karagümrük’te taraftarlar, müsabakayı statta kurulan dev ekrandan izliyor.

30 Temmuz 2020, Perşembe 22:22 Son Güncelleme:
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Fatih Karagümrüklü taraftarlar, Adana Demirspor maçını Vefa Stadı’nda takip etti

Fatih Karagümrük’te taraftarlar, Ankara Eryaman Stadı’nda oynanan ve Süper Lig’e yükselecek son takımın belli olacağı maçı bir arada takip edebilmesi için Vefa Stadı’na dev ekran kuruldu. Yaklaşık 2 bin taraftar, karşılaşmayı izlemek için Vefa Stadı’ndaki tribünlerde yerlerini aldı.

Maçın başlamasıyla Fatih Karagümrük’e destek vermeye başlayan taraftarlar, kırmızı-siyahlıların 41. dakikada Çağrı Ortakaya’nın golüyle öne geçmesinin ardından büyük sevinç yaşadı. Golü meşaleler yakarak kutlayan taraftarlar, şampiyonluk tezahüratlarıyla takımlarına destek olmayı sürdürdü.

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