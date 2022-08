Geçen sezon kariyerinde ilk kez Süper Lig'de şans bulan ve Fatih Karagümrük'teki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Burak Bekaroğlu'yla hem geride kalan yılı hem bugünü hem de geleceği konuştuk. 1 yıl içerisinde Francesco Farioli, Volkan Demirel ve Andrea Pirlo gibi yeni nesil hocalarla çalışan 25 yaşındaki stoper deneyimlerini FANATİK'e anlattı. 3 hocasından da övgü dolu sözlerle bahseden başarılı oyuncu özellikle dünyaca ünlü Andrea Pirlo hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Şimdi söz Burak Bekaroğlu'nda...

'Pirlo'nun başımızda olması etkileyici'

"Çalıştığım tüm hocaların antrenman programları Avrupa standartında. Ama Pirlo'nun başımızda olması başlı başına etkileyici bir durum. Sezon başında Pirlo kampı acayipti. İdman bittiğinde o Antonio Conte'nin meşhur idmanlarında Tottenham oyuncuları gibi bayılıyorduk, kendimizi yerlere atıyorduk. Çok yoğun bir tempoda çalışıyorduk, herkes çok yoruluyordu. Fabio Borini hariç. O makine, büyük profesyonel. Ayrıca Pirlo iletişimi kuvvetli hocalardan. Bazen sahadaki gibi fake atarak da konuşuyor. Antrenmanlarda uygulamalı gösteriyor. Mesela biz savunmacılara bir anda 'Pozisyonunuz yanlış' diyor. Ne olduğunu anlamadan bir top atıyor, yanlış pozisyon aldığınızı, öyle durmamanız gerektiğini anlıyorsunuz."

'Tempolu ve baskılı oyun...'

"Kesinlikle tempolu ve baskılı bir sistemi var hocanın. İstediği oyun planı bu. Tempoyu hep üst seviyeye çekmek istiyor. Her antrenman zorlu geçiyor. Mesela gelip 'Bugün hafif bir idman yapacağız' diyor, o antrenmanda bile yorulup, nefes nefese kalıyorsun. Belli bir müddet sonrasında bunun sana iyi geldiğini hissediyorsun. Tempolu bir oyunla Avrupa Ligi'ni istiyoruz."

'Farioli daha iyi olacak'

"Farioli de harika bir isimdi. Tamamen sisteme dayalı bir futbol istiyordu. Bizim bu sistemi yapamadığımız dönemler oldu, farklı mağlubiyetler aldığımız dönemler oldu. Bir duruşu, bir inanışı var ve bunun arkasından gidiyor. Vazgeçmiyor hedeflerinden. Bu beni çok etkilemişti. Kesin Avrupa'ya gidecek hoca. İlk çalıştığımda anlamıştım daha. İnsanı seviyorsun zaten, çok sevecen, çok güler yüzlü bir adam. Ama sahaya girince o opsiyon çıkmadı mı çıldırıyor. Ama saha dışında gülüşüyoruz, arkadaş gibiyiz. Francesco'nun ben çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum."

'Volkan Demirel, Avrupa düzeyinde'

"Volkan hocanın ise iletişimi, ikili diyalogları harikaydı. Bize kendisi diyordu, 'Ben de futbolun içinden geldim, anlarım sizi.' Hatta bir gün toplantı yapıyoruz, çıktı dedi ki, 'Sıkıldıysanız, sıkıldım diyin. Bitirelim, toplantıyı, muhabbet edelim.' Volkan hoca da rahattık. Mesela sabah 10'a kahvaltı koyardı, erken denince 11'e kadar serbest derdi mesela. Volkan hoca da bence Avrupa'da takım çalıştırabilecek düzeyde."

Pirlo'yu nasıl öğrendiler?

"İstanbul'daydık, Caner ağabeylerle kahve içiyorduk. Caner ağabey, 'Pirlo haberleri çıkmış' dedi. Biz de bilmiyorduk yani durumdan haberdar değildik. 'Bizim Başkan biliyorsun yapıyor bu işleri' dedim. Ben pek şaşırmadım bu duruma. Başkanın yapabileceklerinin farkındaydım. İtalya'yla aramızda bir köprü oluşturdu."

Burak, Karagümrük'ten, Fenerbahçe 'ye transfer olan Emre Mor için de iddialı konuştu...

'Emre Mor, Fenerbahçe'ye büyük katkı sağlar'

Geride bıraktığımız sezon Fatih Karagümrük'teki performansıyla adeta küllerinden doğan Emre Mor 2 milyon Euro bedelle Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. 6 gol, 4 asistlik katkısıyla dikkat çeken 24 yaşındaki oyuncunun performansını yorumlayan Burak, Sarı-Lacivertliler'deki şansını da değerlendirdi.

'Karşılaşmak istemeyeceğin oyuncu'

Emre'nin, Karagümrük'e ilk geldiği günü hatırladığını söyleyen başarılı futbolcu, "Çekingen bir çocuktu, 'Merhaba' dedi, oturdu. Antrenmana çıkınca anladık biz Emre Mor'un geldiğini. Neler yaptı öyle... Çok düzgün bir yaşantı, antrenman çalışmaları, performansıyla belli etti kendini. Fenerbahçe'de kesinlikle başarılı olur. Kafasını futbola koymuş, odaklanmış bir Emre, Avrupa'nın her kulübünde oynar. Bir gün hava kötüydü, halı sahaya gittik idman için. Emre orada çok enterasandı. Karşılaşmak istemeyeceğin oyunculardan... İçe de dışa da çalım atıyor" yorumunu yaptı.

'Biglia'nın ayrılığı büyük eksi'

Yine geçen sezonun parlayan yıldızı Lucas Biglia'nın da Medipol Başakşehir'e transferini değerlendiren Burak, "Başakşehir'e çok şey katar. Bunu Avrupa Ligi maçlarında da gördük zaten. Bizim için ayrılması büyük bir eksi. En sıkıştığın, en çıkmaza girdiğin bir dönemde mesela biz Fenerbahçe ve Trabzonspor deplasmanlarında inanılmaz baskılar yedik, o an hep şunu diyordum 'Bir arayışta bulun, Biglia'yı bul' diyordum. O zaten her şeyi yapıyor. Çok da düzgün bir karakter. Ansiklopedi gibi bir adam. Saha içinde öğrendiklerin ayrı, saha dışında öğrendiklerin bambaşka olur ondan. Çok konuda bilgi sahibi" dedi.

'Başkan, Trabzonspor'a istedi o zaman olmadı'

Kariyeriyle ilgili ilginç bir itirafta bulunan Burak Bekaroğlu, "Ben Sakaryaspor'dayken, yanlış hatırlamıyorsam Başkan, Trabzonspor'da sportif direktör olarak çalışıyordu. O dönem beni Trabzonspor'a istemişti, kulüpler görüşmüştü. Bonservis konusunda anlaşamamışlardı. O dönem bana 'Ben bir oyuncuyu istedim alamadım, ama ben seni takip edeceğim. Seni alacağım, merak etme' dedi. Ben de o motivasyonla çalıştım, daha 17-18 yaşındaydım. O dönem nasip olmadı, şimdi nasip oldu. Kariyerimdeki yeri önemli" açıklamasında bulundu.

Burak Bekaroğlu, arkadaşımız Atalay Özçelikli'nin sorularına samimi yanıtlar verdi.

'Premier Lig hayalim'

Genel hedeflerinden de bahseden 25 yaşındaki stoper, "En büyük hedefim A Milli Takım. Onun haricinde Premier Lig hayalim. Takımda çok fazla Avrupa görmüş isim var. Onlarla da bunu konuşuyorum. Futbolun temel taşı fizik. Önce fizik olarak hazır gideceksin. Süper Lig'e geldiğimde de fizik sorunu çektim başta, sonra saha, salon idmanlarıyla fiziği geliştirdik. Şu anda Karagümrük'le, Avrupa Ligi'ne oradan da direkt Avrupa'ya gitmek istiyorum" yorumunu yaptı.

Burak'la soru-cevap...

Amatör Lig, 3.Lig, 2.Lig, 1.Lig ve Süper Lig... Her kademede oynadın, ben bu durumun büyük avantaj getirdiğini düşünenlerdenim. Sen bu konuda ne düşünüyorsun, hangi konularda sana yararı oldu?

"Her lig farklı tecrübe katıyor. Alt liglerde fiziki açıdan her şey daha zor. İmkanlar fazla yok. Sakarya'da alt ligde olmam avantajdı. Yoksa izlenmiyorsun pek, çok uzaklardasın. Sakaryaspor benim için büyük avantajdı."

Arkanda kaleci Viviano, solunda Caner Erkin, önünde Biglia... 3 tane çok yetenekli ve deneyimli isim vardı çevrende. Süper Lig'deki ilk senende adapte olman için bu isimlerin çok büyük katkısı oldu mu?

"Muhtemelen onlar yerine başka futbolcular olsaydı bu performansı sağlayamazdım. Farioli'nin sistemi bambaşkaydı. Ben oynadığım her takımda açılarak top alırdım, bu istenirdi. Ama Francesco'da bu böyle değildi, kaleciye yakın top alıyorduk. Bu zamana kadar baskı gelmesin diye topun mümkün olan en kısa sürede ayağımızdan çıkarılması söyleniyordu ama Francesco tersine baskıyı bekleyin diyordu. İlk antrenmanımı unutmuyorum, olanlara inanamıyordum! Baskının son adımına kadar bekliyorsun, ceza alanı içinde risktesin... Viviano, Biglia, Cano (Caner Erkin) bana çok yardımcı oldu. Francesco gittiğinde çok üzülmüştüm, daha fazla çalışmak isterdim onunla. Viviano bana güven veriyordu. Benden daha büyük riskler alıyordu, farklı boyutlarda oynuyordu geçen sezon. 'Her sıkıştığında topu bana at' diyordu. Bu da bana güven veriyordu, hep benim bir opsiyonum vardı."

Diagne her zaman en çok konuşulan isimlerden biri. Karagümrük'te artık. Ne söylersin?

"Çok üst düzey bir oyuncu. Bu gibi üst seviye oyuncularla çalışmak, antrenmana çıkmak bile avantaj. Bize de çok şey katıyor. Sezon boyunca takıma katkı sağlayacaktır. Öyle göründüğü gibi uçarı kaçarı biri de değil. Çok sessiz, sakin biri."

Kampın en neşelisi?

Colin Kazım

En çok uyuyanı?

Kimse uyumuyor. Erkenden kaldırıyorlar (Gülerek)

En çok yemek yiyeni?

Berke Demircan

En iyi giyineni?

Caner Erkin

En kötü giyineni?

Adnan Uğur

Abisi? Herkesin sorunuyla ilgilenen?

Emiliano Viviano

Yıldızı?

Caner Erkin. Lig başlayınca göreceksiniz.

FANATİK ÖZEL / Atalay Özçelikli