Süper Lig 'de transfer döneminin kapanmasına artık 2 gün kaldı. 8 Eylül'de bitecek olan transfer dönemi öncesinde Fatih Karagümrük bir takviye daha yaptı.

16 oyuncuyu transfer eden İstanbul ekibi, Trabzonspor 'da kadroda düşünülmeyen, teknik direktör Abdullah Avcı'nın 'gidebilir' raporu verdiği Jean Evrard Kouassi'yi de kiraladı. Fildişi Sahilli futbolcu, Kırmızı-Siyahlı formayla pozunu verdi.

Karagümrük transferi, "Karagümrük'e hoş geldin Jean Evrard Kouassi. Trabzonspor'dan 27 yaşındaki kanat oyuncusu Jean Evrard Kouassi'yi kiralık olarak kadromuza kattık. Başarılı kanat oyuncusu 9 kez Fildişi Sahili A Milli Takımı'na çağrıldı. Jean Evrard Kouassi kariyerinde Türkiye Süper Ligi, Türkiye Süper Kupası ve Hırvatistan Kupası olmak üzere 3 kupa kazandı" ifadeleriyle duyurdu.



