Fatih Karagümrük - Sivasspor maç sonucu: 1-1

Süper Lig'de 9. haftanın açılış maçında Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Sivasspor, 44. dakikada Arouna Kone ile öne geçerken Fatih Karagümrük, 86. dakikada Erik Sabo ile rakibine cevap verdi ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de iç sahadaki yenilmezlik serisini (3 galibiyet, 2 beraberlik) sürdürürken puanını 13'e yükseltti. Sivasspor ise deplasmandaki yenilmezlik serisini (2 galibiyet, 2 beraberlik) sürdürüp puanını 9'a çıkardı.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Karagümrük, sağ kanattan geldi. Ndao'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Jimmy Durmaz'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruş, üstten dışarı gitti.

10. dakikada ceza sahası ön çizgisinde Kone ile paslaşan Sivasspor'dan Yasin Öztekin'in çektiği şut, az farkla auta gitti.

13. dakikada Sivasspor, sağ kanattan etkili geldi. Ceza sahasına yapılan ortada Kone'nin kafa vuruşu yandan dışarı çıktı.

18. dakikada Sivasspor'da sol kanattan etkili gelen Max Gradel, rakibinden sıyrılarak ceza sahasına girip ortasını yaptı fakat Karagümrük savunası topu kornere yolladı.

19. dakikada Gradel'in sağ kanattan kullandığı kornerde Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşu auta gitti.

23. dakikada sol kanatta topla buluşan Max Gradel'in ceza sahası dışından şutu, kaleci Viviano'da kaldı.

SARI KART | 32. dakikada Karagümrük'te Erik Sabo'ya yapılan faul sonrası itirazları nedeniyle Lucas Biglia, sarı kart gördü.

GOL | 44. dakikada Demir Grup Sivasspor'da Max Gradel, bu kez sağ kanattan topu getirdi. Ceza sahasına girip rakibinden sıyrılan Max Gradel'in altı pasa sert çevirdiği topa Lichaj ile birlikte Arouna Kone, dokundu ve takımını öne geçirdi: 0-1.

45. dakikada Karagümrük'te Sobiech, Sivasspor ceza sahasının ön çizgisinde Samba Camara'nın müdahalesiyle yerde kaldı.

SARI KART | 45+2. dakikada Sobiech'e yaptığı müdahale nedeniyle Samba Camara, sarı kart gördü.

45+3. dakikada kullanılan serbest vuruşta Biglia'nın şutu, barajdan dönerken dönen topta Balkovec'in yaptığı vuruş ise kaleci Samassa'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

51. dakikada ceza sahası ön çizgisinde boş kalan Biglia'nın sol ayakla yaptığı vuruş, savunmaya da çarparak az farkla dışarı gitti.

52. dakikada Karagümrük, sağ kanattan korneri paslaşarak kullandı. Yapılan ortada bomboş pozisyonda Fatih'in kafa vuruşu, üstten dışarı çıktı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 58. dakikada Karagümrük'te Sobiech, oyundan çıkarken Mevlüt Erdinç, oyuna dahil oldu.

63. dakikada Ndao'nun şutu, Sivasspor savunmasından sekip sol kanada açıldı. Sol kanattan Jimmy Durmaz'ın ortasına ön direkte kafa vuruşunu yapan Mevlüt Erdinç, savunmanın da pozisyonunu bozmasıyla kaleyi bulamadı.

67. dakikada Karagümrük, sağ kanattan Aatif ile etkili geldi. Aatif'in ceza sahasında penaltı noktasına çevirdiği top, biraz yavaş gidince bomboş pozisyonda topa vurmak isteyen Mevlüt Erdinç'ten önce Caner Osmanpaşa müdahale etmeyi başardı.

72. dakikada Belkovec'in pasında ceza sahasına hareketlenen Aatif'in sol çaprazdan yaptığı vuruş, savunmaya çarparak kornere gitti.

Sivasspor'dan büyük fırsat!

73. dakikada Sivasspor, Robin Yalçın'ın kazandığı top ile kontratak şansı yakaladı ve Gradel, kaleci Viviano ile karşı karşıya kaldı. Gradel'in vuruşunu kaleci Viviano, kornere yollamayı başardı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 74. dakikada Sivasspor'da Max Gradel'in yerine Erdoğan Yeşilyurt oyuna girdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 75. dakikada Karagümrük'te Aatif ve Belkovec oyundan çıkarlarken Zeki Yıldırım ve Alparslan Erdem oyuna giren isimler oldular.

SARI KART | 78. dakikada Karagümrük'te ceza sahası içinde yerde kalan Ndao, hakemi aldatmaya yönelik hareket nedeniyle sarı kart gördü.

PENALTI | 82. dakikada Karagümrük'te Erik Sabo'nun çevirdiği topta Mevlüt Erdinç, Cofie'nin müdahalesi sonucunda yerde kaldı ve Hüseyin Göcek, penaltı noktasını gösterdi.

SARI KART | 83. dakikada Sivasspor'da Isaac Cofie, sarı kart gördü.

SARI KART | Sivasspor'da itiraz eden ve kaleye geçmeyen Samassa, 85. dakikada sarı kart gördü.

GOL | 86. dakikada penaltıyı kullanan Erik Sabo'nun vuruşunu Samassa çıkarsa da Sabo, dönen topta golü atmayı başardı: 1-1.

88. dakikada Ndao’nun ceza sahası içine ortaladı topta Mevlüt iyi bir dönüş yaparak 2 rakibini ekarte edip şutunu attı ancak Samassa topu uzaklaştırdı. Dönen topa Alparslan sert vurdu ancak top az farkla dışarı gitti.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Volkan Ahmet Narinç, Ferdi Karadoruk

FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano- Lichaj, Fatih Kuruçuk, Koray Altınay, Balkovec (Dk. 76 Alparslan Erdem), Sabo, Biglia, Jimmy Durmaz (Dk. 90+3 Ramazan Civelek), Aatif (Dk. 76 Zeki Yıldırım), Ndao, Sobiech (Dk. 58 Mevlüt Erdinç)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa - Goiano, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın (Dk. 87 Hakan Arslan), Claudemir, Cofie, Yasin Öztekin, Gradel (Dk. 75 Erdoğan Yeşilyurt), Kone (Dk. 90+3 Ninga)

GOLLER: Dk. 86 Sabo (Fatih Karagümrük) - Dk. 44 Lichaj (Kendi Kalesine) (Demir Grup Sivasspor)

SARI KARTLAR: Baglia, Ndao, Koray Altınay, Sabo (Fatih Karagümrük) Camara, Cofie, Samassa (Demir Grup Sivasspor)



