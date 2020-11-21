Fatih Karagümrük - Sivasspor (CANLI)

Süper Lig'de milli aradan sonra heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın açılış maçında Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor’u konuk ediyor. Sezona iyi bir başlangıç yapan Fatih Karagümrük, sahasında kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Bu sezon hem Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Sivasspor ise deplasmanda galibiyet peşinde...

Maç başladı.

9. dakikada Karagümrük, sağ kanattan geldi. Ndao'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Jimmy Durmaz'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruş, üstten dışarı gitti.

10. dakikada ceza sahası ön çizgisinde Kone ile paslaşan Sivasspor'dan Yasin Öztekin'in çektiği şut, az farkla auta gitti.

13. dakikada Sivasspor, sağ kanattan etkili geldi. Ceza sahasına yapılan ortada Kone'nin kafa vuruşu yandan dışarı çıktı.

18. dakikada Sivasspor'da sol kanattan etkili gelen Max Gradel, rakibinden sıyrılarak ceza sahasına girip ortasını yaptı fakat Karagümrük savunası topu kornere yolladı.

19. dakikada Gradel'in sağ kanattan kullandığı kornerde Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşu auta gitti.

23. dakikada sol kanatta topla buluşan Max Gradel'in ceza sahası dışından şutu, kaleci Viviano'da kaldı.

SARI KART | 32. dakikada Karagümrük'te Erik Sabo'ya yapılan faul sonrası itirazları nedeniyle Lucas Biglia, sarı kart gördü.

GOL | 44. dakikada Demir Grup Sivasspor'da Max Gradel, bu kez sağ kanattan topu getirdi. Ceza sahasına girip rakibinden sıyrılan Max Gradel'in altı pasa sert çevirdiği topa Lichaj ile birlikte Arouna Kone, dokundu ve takımını öne geçirdi: 0-1.

45. dakikada Karagümrük'te Sobiech, Sivasspor ceza sahasının ön çizgisinde Samba Camara'nın müdahalesiyle yerde kaldı.

SARI KART | 45+2. dakikada Sobiech'e yaptığı müdahale nedeniyle Samba Camara, sarı kart gördü.

45+3. dakikada kullanılan serbest vuruşta Biglia'nın şutu, barajdan dönerken dönen topta Balkovec'in yaptığı vuruş ise kaleci Samassa'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

51. dakikada ceza sahası ön çizgisinde boş kalan Biglia'nın sol ayakla yaptığı vuruş, savunmaya da çarparak az farkla dışarı gitti.

52. dakikada Karagümrük, sağ kanattan korneri paslaşarak kullandı. Yapılan ortada bomboş pozisyonda Fatih'in kafa vuruşu, üstten dışarı çıktı.

-

Fatih Karagümrük - Sivasspor ilk 11'ler

Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Fatih, Koray, Balkovec, Sabo, Biglia, Jimmy Durmaz, Aatif, Ndao, Sobiech

Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner, Camara, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın, Claudemir, Cofie, Yasin Öztekin, Gradel, Kone

36 yıl sonra döndüğü Süper Lig’de sezona iyi başlayan Fatih Karagümrük, iç saha maçlarında yenilmedi. Kırmızı-siyahlılar, evinde oynadığı maçlarda Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u mağlup ederken, Kasımpaşa ile berabere kaldı.

Deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda galibiyet yüzü göremeyen İstanbul ekibi, Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor’a yenilirken Gaziantep FK ve MKE Ankaragücü ile puanları paylaştı. Fatih Karagümrük bu karşılaşmalarda 12 puan toplarken, Sivasspor 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlikle 8 puan aldı.