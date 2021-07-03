Fatih Karagümrük, 29 yaşındaki savunmacı Salih Dursun'u transfer ettiğini açıkladı.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fatih Karagümrük takımı stoper, sağ bek ve ön libero mevkilerinde görev yapabilen 29 yaşındaki Salih Dursun ile sözleşme imzaladı.

12 Temmuz 1991 doğumlu Salih kariyerine Sakaryaspor altyapısında başladı. Ardından Kayserispor'da göstermiş olduğu performansla adından söz ettirmeye başlayan Salih Dursun bu süreçte Milli Takıma davet edildi. Galatasaray , Trabzonspor ve Antalyaspor formaları da giydi.